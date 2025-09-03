Бизнесу указали место

Правительство Ульяновской области настаивает, что места для размещения нестанционарных торговых объектов (НТО) нужно распределять на конкурсной основе. Предприниматели Ульяновской области, не согласные с предлагаемыми правилами, направили президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой защитить их в сложившейся ситуации. Они опасаются, что новые региональные правила размещения НТО через аукционы приведут к тому, что большинство из предпринимателей могут лишиться бизнеса. По их мнению, проект правил противоречит рекомендациям федеральных нормативных актов, но обращения в облправительство и в региональную прокуратуру эффекта не принесли. Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что необходимо решать проблемы индивидуально, разбираясь с ситуацией по каждому объекту.

Как стало известно «Ъ», предприниматели Ульяновской области в конце августа направили обращение к президенту России Владимиру Путину (всего около 900 подписей, копия обращения с подписями имеется в распоряжении редакции), в котором сообщают, что «власти Ульяновской области предпринимают системные попытки уничтожения малого бизнеса». Предприниматели отмечают, что «остро ощущают» «угрозу закрытия объектов, бремя многочисленных проверок, часто меняющихся правил и бюрократических процедур» и просят помощи в обеспечении гарантий сохранения малого бизнеса, работающего с использованием НТО (киосков и небольших магазинов) и введении моратория на новые регуляторные требования, в формировании диалога между бизнесом и властью.

В обращении нет изложения конкретной проблемы. Как удалось выяснить «Ъ», причиной недовольства предпринимателей стал проект приказа регионального минэкономразвития «Об утверждении правил разработки и утверждения органами МСУ схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области». Документ предполагал установку НТО исключительно по итогам аукционов в соответствии со схемой их размещения, утвержденной органами МСУ. Проект разрабатывался еще зимой. Ознакомившись с ним, предприниматели направили министру экономического развития региона Николаю Зонтову обращение, в котором просили учесть их замечания и предложения. Как пояснили «Ъ» бизнесмены, согласно разрабатываемым правилам, получалось, что владельцы уже существующих НТО, работающие на них до изменения правил, теперь могут лишиться своих объектов, поскольку на аукцион могут заявиться новые желающие, с большими возможностями. Авторы обращения предлагали организовывать аукционы только для новых мест под НТО, включенных в схему их размещения, прежним же владельцам НТО, существовавших до утверждения новой схемы, продлевать существующие договоры. Против этого выступали разработчики нового положения. Кроме того, отметил в беседе с «Ъ» один из активистов бизнес-сообщества Дмитрий Ключников, фактически предлагаемые новые правила противоречат федеральным нормативным актам. У большинства владельцев НТО истекал срок действия договоров на размещение объектов, им продлевали только на год, а далее, согласно разрабатываемому положению, эти места расположения НТО уже будут выставлены на аукцион. Между тем, по словам господина Ключникова, в распоряжении правительства РФ от 30 января 2021 года «в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности» органам исполнительной власти регионов рекомендовано «продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов», а постановлением правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года рекомендовано установить возможность продления договоров по размещению НТО на срок до семи лет, если более длительный срок не предусмотрен актами региона или органов МСУ. Но, по словам господина Ключникова, прокуратура на эти несоответствия не отреагировала. Также он отметил, что дополнительную опасность для розничного малого бизнеса несут и новые правила благоустройства, согласно которым нельзя размещать торговые киоски на остановках общественного транспорта, «хотя в федеральном законодательстве такого запрета нет».

Министр экономического развития Николай Зонтов пояснил «Ъ», что, пока шли обсуждения министерского проекта по правилам размещения НТО, полномочия минэкономразвития по регулированию этой сферы региональным законом № 65-ЗО от 16.06.2025 были переданы правительству региона, которое сейчас и формирует правила, в основу которых лег министерский проект. «Некоторые параметры по предложениям предпринимателей там уже изменены, но в целом изначальная концепция сохранится. В целом реформа по НТО в регионе назрела давно, порядок в этой отрасли необходимо наводить. Наша позиция заключается в том, что необходимо повысить прозрачность процесса. От пережитков 90-х годов надо избавляться, размещение НТО должно отвечать новым требованиям развития города и его архитектурного облика. Должны быть установлены ясные и понятные правила игры. И все места размещения должны проходить конкурсные процедуры, чтобы любой желающий мог в них участвовать. На аукцион пойдут все объекты, которые не соответствуют сегодняшним реалиям», — пояснил «Ъ» господин Зонтов.

Уполномоченный по правам предпринимателей Ульяновской области Екатерина Толчина считает, что «у муниципальной власти отсутствует возможность продлевать договоры вне конкурсных процедур, предприниматели это понимают, но хотят сохранить свои НТО». «Мы совместно с региональным правительством пытаемся выстроить диалог с предпринимателями. Если нет нарушений, можно остаться на своем месте, но только через конкурсные процедуры. Нужно сбалансированное решение, но только в рамках закона. Предпринимателям, уже имеющим НТО в соответствующем месте, может быть дано приоритетное право на получение места в конкурсных процедурах. Каждый конкретный пример требует индивидуального подхода и тщательной проработки с проработкой возможностей сохранения малого бизнеса»,— сказала госпожа Толчина.

Сами предприниматели с проектом правил пока не соглашаются и заявляют, что предлагаемое им «приоритетное право соглашаться на максимальную цену, которую предложил конкурент, никакого приоритета не дает».

Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, участвовавший в одном из обсуждений этой проблемы предпринимательским сообществом, говорит, что «создается впечатление, что власти в очередной раз пытаются проредить ряды тех, кто занимается нестационарной торговлей, такое происходит уже не в первый раз». Он считает, что сейчас не то время, когда надо срочно менять условия, и «правильнее было бы ввести мораторий на изменение правил размещения НТО, хотя бы до 2030 года», а за этот период решить с малым бизнесом все проблемные и перспективные вопросы. «Такое решение мог бы принять глава региона, но пока его реакции не видно»,— добавил юрист.

