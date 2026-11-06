Выдачи семейной ипотеки в октябре сократились в четыре раза
В октябре 2026 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 308,8 млрд руб.— это почти вдвое меньше, чем в сентябре, следует из данных Frank RG. Результат оказался минимальным с февраля 2026 года. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось почти на 40%, до 75,5 тыс. штук. Столь значительное сокращение показателей связано с обвалом льготной ипотеки. По оценке “Ъ” на основе данных ВТБ, объем выдач ипотеки с господдержкой в октябре снизился примерно на две трети, до 145 млрд руб., в том числе семейной — на 77%, до 92 млрд руб. Рыночное кредитование сократилось значительно меньше, примерно на 9%, до 163 млрд руб.
Общие показатели подтверждают и данные банков. В Сбербанке выдачи по семейной ипотеке в октябре упали в 4,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составили менее 69 млрд руб. При этом объем рыночной ипотеки остался прежним — около 114 млрд руб. В ВТБ доля льготной ипотеки в общей выдаче сократилась с 52% до 38%. В банке «Дом.РФ», у которого доля в льготных программах превышала показатели других банков, в минувшем месяце госсубсидии продолжили преобладать, составив 61%, из которых 45% пришлись на семейную ипотеку. Вместе с тем в сентябре доля льготных кредитов превышала 73%. В Т-Банке до изменений условий по программе «Семейная ипотека» доля льготной ипотеки в выдачах составляла 5–10%, но в октябре все выдачи осуществлялись по рыночным ставкам. Как поясняет руководитель направлений «Ипотека» Иван Сафонов, льготную программу «временно приостановили, чтобы адаптировать ее к новым условиям».
При этом сентябрьский всплеск выдач (когда они достигли рекордных с начала года 608,5 млрд руб.) эксперты связывали прежде всего с переносом будущих сделок: заемщики стремились оформить кредиты до ужесточения условий, а не формировали дополнительный спрос. «Выдачи ипотеки в октябре отражают техническую перестройку рынка после сентябрьского ажиотажа»,— констатируют в ВТБ.