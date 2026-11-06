В КБР задержали подозреваемого в создании ячейки террористической организации
В Кабардино-Балкарии задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в создании ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по республике.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
По версии следствия, подозреваемый создал ячейку террористической организации на территории республики и привлек к противоправной деятельности 15 человек. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР совместно с региональным управлением ФСБ. Расследование ведет Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.