В КБР задержали подозреваемого в создании ячейки террористической организации

По версии следствия, подозреваемый создал ячейку террористической организации на территории республики и привлек к противоправной деятельности 15 человек. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР совместно с региональным управлением ФСБ. Расследование ведет Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.