Судно «Понтон», севшее на мель у Геленджика, поднимут не позднее октября 2027 года

Судно оказалось на мели в районе санатория «Кавказ» примерно в 50 м от береговой линии во время неблагоприятных погодных условий. По данным документа, «Понтон» приписан к порту Приморско-Ахтарск. Его длина составляет 13,15 м, ширина — 10,35 м, осадка — 1,5 м. Груз, топливо и другие судовые запасы на борту отсутствуют.