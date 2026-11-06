Судно «Понтон», севшее на мель у Геленджика, поднимут не позднее октября 2027 года
Собственник несамоходного судна «Понтон», севшего на мель у побережья Геленджика в октябре 2026 года, обязан убрать его до 19 октября 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал капитан морского порта Геленджик.
Судно оказалось на мели в районе санатория «Кавказ» примерно в 50 м от береговой линии во время неблагоприятных погодных условий. По данным документа, «Понтон» приписан к порту Приморско-Ахтарск. Его длина составляет 13,15 м, ширина — 10,35 м, осадка — 1,5 м. Груз, топливо и другие судовые запасы на борту отсутствуют.
Обязанность по подъему и удалению затонувшего имущества возложена на владельца — индивидуального предпринимателя Е. А. Овчинникова. Проектную документацию на проведение работ он должен разработать до 15 декабря 2026 года.