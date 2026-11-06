РПЦ пытается отстоять право на использование эмблемы Красного Креста

В конце 2025 года президент подписал закон о правовом статусе РКК, закрепивший право организации участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. В развитие закона правительство в мае 2026 года выпустило постановление №559, которое определило единые правила использования наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Российский Красный Крест» и их эмблем. С 1 сентября 2026 года в мирное время эмблемы могут использовать медицинские организации, участвующие в бесплатном оказании помощи гражданам. Они имеют право обозначать с помощью креста как свои организации, так и автомобили.