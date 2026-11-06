РПЦ пытается отстоять право на использование эмблемы Красного Креста
Руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега) предложила Межрелигиозному совету России (МСР; возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл) обратиться в правительство с просьбой лишить Российский Красный Крест исключительного права на использование эмблемы организации. «Крест является религиозным символом всех христианских конфессий,— сказала она “Ъ”.— Религиозным символом ислама является полумесяц. Ни одно физическое или юридическое лицо не может монополизировать право на использование религиозной символики. Тем более если речь идет о кресте или полумесяце».
3 ноября этот вопрос обсуждался на расширенном заседании МСР, где игумения Ксения (Чернега) рассказала, что по новым правилам для использования на одежде сестер милосердия красного креста нужно запрашивать согласие Российского Красного Креста. «Думаю, что это не вполне правильная позиция»,— сказала она. МСР, скорее всего, поддержит идею обращения в правительство, предполагает входящий в совет главный раввин России Адольф Шаевич: по крайней мере, никто из членов совета, сказал он “Ъ”, возражений не выразил.
В конце 2025 года президент подписал закон о правовом статусе РКК, закрепивший право организации участвовать в спасении людей, восстановлении объектов после ЧС и оказании помощи населению. В развитие закона правительство в мае 2026 года выпустило постановление №559, которое определило единые правила использования наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Российский Красный Крест» и их эмблем. С 1 сентября 2026 года в мирное время эмблемы могут использовать медицинские организации, участвующие в бесплатном оказании помощи гражданам. Они имеют право обозначать с помощью креста как свои организации, так и автомобили.