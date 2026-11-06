Челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

В середине второй двадцатиминутки «Ак Барс» увеличил свое преимущество за счет гола Максима Быкова. Однако в заключительном периоде «Трактор» смог вернуться в игру. Сначала Михаил Рольгизер, а затем Григорий Дронов и Михаил Григоренко снова вывели челябинцев вперед. А под конец основного времени нападающий «Трактора» Александр Шен в меньшинстве поставил точку в матче — 5:3 в пользу хозяев.