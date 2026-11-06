Челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Все решилось в третьем периоде
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду встречался с казанским «Ак Барсом».
В первом периоде счет открыли хозяева льда: точный бросок удался Нейтану Легаре. Однако затем казанцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед — шайбы на счету Равиля Якупова и Александра Хмелевски.
В середине второй двадцатиминутки «Ак Барс» увеличил свое преимущество за счет гола Максима Быкова. Однако в заключительном периоде «Трактор» смог вернуться в игру. Сначала Михаил Рольгизер, а затем Григорий Дронов и Михаил Григоренко снова вывели челябинцев вперед. А под конец основного времени нападающий «Трактора» Александр Шен в меньшинстве поставил точку в матче — 5:3 в пользу хозяев.
Челябинский клуб после 23 проведенных игр набрал 23 очка. Победа над «Ак Барсом» позволила «Трактору» уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.