Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС
Вице-премьер Александр Новак провел очередное заседание штаба по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. На встрече господин Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях (АЗС) в стране. Ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику в этом сегменте, следует из материалов с заседания.
Александр Новак
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Из-за дефицита топлива, возникшего в России в конце мая, некоторые независимые операторы начали поднимать цены на заправках. 18 августа ведомство отчитывалось об очередных нарушениях антимонопольного законодательства, российским нефтекомпаниям было выдано 68 предупреждений. Еще одним способом контроля за ценообразованием Александр Новак называл соглашения региональных властей с независимыми АЗС.
В конце августа 2026 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям следить за запасами топлива, работой логистической инфраструктуры и обеспечением регионов, а также за ценообразованием на рынке. Правительство планирует новые меры контроля цен на топливо, включая создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов объемом от 1 тонны.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России должны определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основой для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы обязуются принимать меры в отношении компаний, завышающих цены. Пилотным регионом для этой системы выбрана Тува.
Для стабилизации ситуации на рынке топлива правительство России до 31 января 2027 года запретило экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Власти также предусмотрели налоговые льготы для импорта и расширения производства топлива в стране, а также увеличили загрузку заводов и перенесли сроки ремонтов НПЗ. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая 2026 года из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.