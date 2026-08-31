Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце августа 2026 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям следить за запасами топлива, работой логистической инфраструктуры и обеспечением регионов, а также за ценообразованием на рынке. Правительство планирует новые меры контроля цен на топливо, включая создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов объемом от 1 тонны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России должны определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основой для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы обязуются принимать меры в отношении компаний, завышающих цены. Пилотным регионом для этой системы выбрана Тува.

Для стабилизации ситуации на рынке топлива правительство России до 31 января 2027 года запретило экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Власти также предусмотрели налоговые льготы для импорта и расширения производства топлива в стране, а также увеличили загрузку заводов и перенесли сроки ремонтов НПЗ. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая 2026 года из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.