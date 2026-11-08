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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня отмечает день рождения народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитор и пианистка Александра Пахмутова
Александра Пахмутова

Александра Пахмутова

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Ее поздравляет советник президента РФ Елена Ямпольская:
— Бесценная Александра Николаевна! Примите слова благодарности и восхищения в день, который подарил России великого композитора! Ваши песни год от года все ближе и дороже нам, нашим родителям, нашим детям. Герои и подвиги, слава и нежность, надежда и отрада — слушая эту мелодичную летопись, мы гордимся, грустим и ликуем. И любим Россию, как любите ее Вы, как любил незабвенный Николай Николаевич Добронравов, всем сердцем. Наш век укладывается в Ваш век с таким запасом, будто Вы держите наши жизни в своих гениальных руках. Лучшим в себе мы во многом обязаны Вам. Спасибо! Многая лета! Храни Вас Господь!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №206/П

от 09.11.2026, стр. 11
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