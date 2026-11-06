ХК «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в овертайме (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Счет на восьмой минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров. На 15-й минуте форвард уфимцев Вадим Шипачев сравнял счет. На 17-й минуте Шипачев оформил дубль. На 29-й минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг восстановил равенство в счете и перевел игру в овертайм. Победную шайбу на 65-й минуте забросил форвард уфимцев Мэттью Маджио.
После 22 матчей «Автомобилист» набрал 23 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 25 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 8 ноября на выезде против челябинского «Трактора».