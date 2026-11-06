ХК «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме

Счет на восьмой минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров. На 15-й минуте форвард уфимцев Вадим Шипачев сравнял счет. На 17-й минуте Шипачев оформил дубль. На 29-й минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг восстановил равенство в счете и перевел игру в овертайм. Победную шайбу на 65-й минуте забросил форвард уфимцев Мэттью Маджио.