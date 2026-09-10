Copernicus: август стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

Август 2026 года стал рекордно жарким месяцем в мире за всю историю, следует из данных европейской службы отслеживания климатических изменений Copernicus. Средняя температура воздуха в мире в этом месяце составила 16,96°С. Показатель превысил прошлый рекорд, поставленный в июле 2023 года (16,95°С), а также оказался на 1,65°С выше средней температуры в доиндустриальную эпоху.

Copernicus сообщает, что температура поверхности Мирового океана за пределами полярных областей также достигла рекордного значения в августе — 21,11°C. Ранее такой же уровень был достигнут только в марте 2024 года. Аналитики Copernicus объясняют это «глобальным потеплением, связанным со сжиганием ископаемого топлива», а также «особенно сильным» Эль-Ниньо — феноменом, возникающим раз в несколько лет в Тихом океане и способствующим росту температуры и засухам.

«Август 2026 года был знаменательным месяцем в истории глобальных климатических наблюдений. Он был как самым жарким августом, так и самым жарким месяцем в принципе за историю наблюдений… В сочетании с рекордной температурой поверхности Мирового океана и самым жарким летом в Западной Европе эти наблюдения показывают, как изменение климата вызывает экстремальные явления как в атмосфере, так и в океане»,— отметила стратегический руководитель по климату Copernicus Саманта Берджесс.

Несколько дней назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что в августе мировые цены на продукты достигли максимума с 2022 года. Это также связано с экстремальной жарой и засухами во многих регионах.

Яна Рождественская