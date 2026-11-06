Марий Эл за девять месяцев 2026 года посетили около 1 млн туристов
Около 1 млн туристов и экскурсантов посетили Марий Эл за январь–сентябрь этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
В прошлом году туристический поток в регион составил 1,3 млн человек, что на 8% больше показателя предыдущего года.
Кроме того, по итогам прошлого года республика превысила плановый показатель государственной программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2025–2030 годы». Вместо запланированных 200 тыс. туристических поездок было зафиксировано 257,9 тыс.