Руководителя стройфирмы в Махачкале обвинили в уклонении от налогов на 200 млн рублей
Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов организации в крупном размере. Дело передано в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год обвиняемый уклонялся от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о суммах, подлежащих уплате в бюджет. В результате общая сумма неисчисленных налогов превысила 200 млн руб.
Обвиняемому инкриминируется п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией.