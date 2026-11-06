Руководителя стройфирмы в Махачкале обвинили в уклонении от налогов на 200 млн рублей

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год обвиняемый уклонялся от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о суммах, подлежащих уплате в бюджет. В результате общая сумма неисчисленных налогов превысила 200 млн руб.