В ЕС запустили механизм обмена данными из-за сообщений о минировании самолетов
Еврокомиссия активировала механизм межгосударственного обмена информацией об авиаугрозах. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.
Анна-Кайса Итконен сказала, что цель этого механизма — координация расследования серии ложных угроз взрывов на европейских авиарейсах и совершенствование реагирования на подобные инциденты.
При этом госпожа Итконен подчеркнула, что расследования остаются в компетенции национальных властей. Еврокомиссия не берет на себя установление виновных и поиск источника угроз.
Еврокомиссия пока не раскрывает и технические детали механизма обмена информацией об угрозах: какие именно данные будут передаваться, по каким каналам и в какие сроки. Сообщения о минировании самолетов распространяются в Европе последние несколько дней. 6 ноября угрозы получили 18 рейсов в Болгарию, Великобританию, Венгрию, Италию, Кипр, Португалию, Румынию, Францию, Чехию или из них, пишет The Guardian.