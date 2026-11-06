В ЕС запустили механизм обмена данными из-за сообщений о минировании самолетов

Еврокомиссия пока не раскрывает и технические детали механизма обмена информацией об угрозах: какие именно данные будут передаваться, по каким каналам и в какие сроки. Сообщения о минировании самолетов распространяются в Европе последние несколько дней. 6 ноября угрозы получили 18 рейсов в Болгарию, Великобританию, Венгрию, Италию, Кипр, Португалию, Румынию, Францию, Чехию или из них, пишет The Guardian.