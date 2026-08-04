Путин подписал законы о поражении в правах заочно осужденных релокантов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для россиян-эмигрантов, заочно осужденных по уголовным и административным делам. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограничения коснутся также тех, кто был привлечен к административной ответственности по политическим статьям — невыполнение предписаний Минюста по закону об иноагентах, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация российской армии, призывы к введению санкций против России, участие в нежелательной организации и другие.

Закон вводит 14 ограничительных мер для уклоняющихся от наказания релокантов. Среди них — запрет регистрировать как ИП и как самозанятых, ограниченные права управления транспортом, отказ в оформлении кредита и займа, запрет на использование электронной подписи для подписания документов. Этой категории лиц также откажут в выдаче лицензий и аккредитаций, а ранее выданные приостановят. Банкам запретят предоставлять им доступ к своему ПО для переводов, в том числе к мобильным приложениям и сайтам, а также заморозят деньги и имущество.

Для введения ограничений против эмигрантов МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Один из подписанных президентом законов возлагает на Минюст обязанность вести список лиц, в отношении которых эти ограничительные меры будут применяться. Список будет размещен на сайте министерства.

22 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла два законопроекта об ограничениях для россиян-эмигрантов, уклоняющихся от наказаний за преступления. Их внесла группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР).