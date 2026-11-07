Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 9 ноября

Австралийский доллар56,6756
Английский фунт110,6900
Белорусский рубль27,4518
Гонконгский доллар*10,4782
Дирхам ОАЭ22,3659
Доллар США82,1386
Евро92,1924
Индийская рупия**87,2514
Казахстанский тенге**18,1775
Канадский доллар58,7166
Китайский юань12,2651
СДР111,4095
Сингапурский доллар64,1608
Турецкая лира*16,4264
Украинская гривна*18,0750
Шведская крона*83,9295
Швейцарский франк100,3526
Японская иена**52,0887

*За 10. **За 100.