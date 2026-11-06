Официальные курсы валют ЦБ на 7–8 ноября
|Австралийский доллар
|56,6756
|Английский фунт
|110,6900
|Белорусский рубль
|27,4518
|Гонконгский доллар*
|10,4782
|Дирхам ОАЭ
|22,3659
|Доллар США
|82,1386
|Евро
|92,1924
|Индийская рупия**
|87,2514
|Казахстанский тенге**
|18,1775
|Канадский доллар
|58,7166
|Китайский юань
|12,2651
|СДР
|111,4095
|Сингапурский доллар
|64,1608
|Турецкая лира*
|16,4264
|Украинская гривна*
|18,0750
|Шведская крона*
|83,9295
|Швейцарский франк
|100,3526
|Японская иена**
|52,0887
*За 10. **За 100.