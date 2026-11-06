Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 142 БПЛА
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России сбили 142 БПЛА этой ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что в связи с сохранением опасности атаки БПЛА жителей Краснодара просят не отводить детей в школы и детские сады. Утром 6 ноября в Краснодаре вновь прозвучала сирена. Идет отражение атаки БПЛА, действует сигнал «Внимание всем».