Пожарным депо не понравился аукцион

В Краснодаре начался судебный процесс по делу бывшего краевого министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при организации аукциона на строительство быстровозводимых пожарных депо общей стоимостью 129 млн руб. Победителем оказалась компания «Югмонтажспецстрой» из Махачкалы, однако чиновник, как утверждает следствие, дал подчиненному указание организовать отмену аукциона и провести его заново в интересах красноярской фирмы «СК "Город"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края Сергей Штриков

Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края Бывший министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края Сергей Штриков

Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края

«Победа будет за нами!» — с такими словами бывший министр Краснодарского края по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Штриков вошел в «аквариум» для подсудимых в зале заседаний Первомайского райсуда Краснодара. Экс-чиновник держался уверенно, шутил и подбадривал своих близких; поддержать подсудимого пришли две дочери-школьницы, бывшая жена и нынешняя гражданская супруга, находящаяся на большом сроке беременности.

Заседание началось с ходатайства защиты о передаче дела в Четвертый кассационный суд для изменения территориальной подсудности, однако председательствующий Алексей Краснопеев отказал и начал слушания по существу.

Сергея Штрикова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно фабуле дела, весной 2024 года министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края узнал о предстоящем аукционе, на котором должен был определяться исполнитель контракта стоимостью 129 млн руб. на строительство в сельских муниципалитетах трех модульных пожарных депо из быстровозводимых конструкций.

Как считает следствие, в этот момент у господина Штрикова возник умысел на получение незаконного вознаграждения от компании, которая выиграет конкурс на этот объем работ. Чиновник попросил своего доверенного человека найти фирму, готовую передать министру определенный процент от суммы контракта, утверждает обвинение. По данным правоохранительных органов, переговоры велись с ООО «СК "Город"» (Красноярск).

Одновременно в структурах, подведомственных министерству ГО и ЧС, шла подготовка к аукциону. Заказчиком выступало государственное казенное учреждение Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» (Управление ПБ, ЧС и ГО). Документы на конкурс подали СК «Город» и «Югмонтажспецстрой» (Махачкала). Аукцион прошел 26 июня 2024 года, победителем оказалась компания «Югмонтажспецстрой», снизившая цену до 116 млн руб.

Как полагает обвинение, Сергей Штриков, узнав о проигрыше СК «Город», приказал директору Управления ПБ, ЧС и ГО Дмитрию Коваленко аннулировать результаты аукциона. Господин Коваленко обратился в администрацию Усть-Лабинского района (в этом муниципалитете должно было строиться депо) и попросил написать жалобу в прокуратуру и ФАС о якобы допущенных при проведении аукциона нарушениях. Управление ФАС по Краснодарскому краю в решении от 8 июля 2024 года признало недоработки при подготовке документации — заказчик не обозначил требование о наличии у исполнителя опыта работы с модульными конструкциями. На этом основании итоги первого аукциона были отменены, победителем повторного аукциона стало ООО «СК "Город"».

Компания «Югмонтажспецстрой» незаконно лишилась контракта, по итогам которого она рассчитывала получить прибыль в размере 14 млн руб., утверждает обвинение. После возбуждения дела в отношении Сергея Штрикова следствие признало ЗАО «Югмонтажспецстрой» потерпевшим и установило ущерб на эту сумму.

Выслушав обвинительное заключение, Сергей Штриков заявил о том, что категорически не признает вину. «Я всегда руководствовался только интересами государства. За время службы в МВД раскрыл более тысячи преступлений, на посту министра по делам ГО и ЧС участвовал в ликвидации серьезнейших стихийных бедствий, держать меня под стражей наравне с террористами и убийцами несправедливо»,— заявил экс-чиновник. По словам подсудимого, обвинение строится исключительно на показаниях бывшего руководителя управления ГО и ЧС Дмитрия Коваленко, который сам является фигурантом дела.

Сергей Штриков был арестован 15 февраля 2026 года, на первом заседании суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2027 года.

Анна Перова, Краснодар