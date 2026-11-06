Суд ужесточил наказание фигурантам дела о ДТП с хоккейной командой на Урале
Свердловский областной суд ужесточил наказание трем осужденным по делу о ДТП с автобусом детской хоккейной команды, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
ДТП произошло 29 января 2024 года в районе Верх-Нейвинска. Автобус с детской хоккейной командой возвращался с соревнований из Челябинска. Во время движения у него лопнуло колесо, после чего автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. В результате погибли водитель и двое пассажиров легковой машины, а также тренер хоккейной команды. Несколько детей получили травмы.
По делу проходили водитель автобуса Игорь Миненко, владелец транспортного средства Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Невьянский городской суд признал их виновными: Игоря Миненко в нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), Евгения Лобова — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), Максима Адиева — в выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ). Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ на срок четыре года.
Приговор обжаловали прокурор, адвокаты осужденных и потерпевшие. Рассмотрев жалобы, облсуд назначил Евгению Лобову три года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Игорю Миненко и Максиму Адиеву назначили по три года колонии-поселения.
Кроме того, Максиму Адиеву суд сократил срок дополнительного наказания в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с контролем технического состояния транспорта и его выпуском на линию, до двух лет и десяти месяцев. Отмечается, что Игорь Миненко и Максим Адиев отправятся к месту отбывания наказания самостоятельно под контролем уголовно-исполнительной системы.
Подробнее об обстоятельствах ДТП и первоначальном приговоре в материале — «Принудительные работы разделили на троих»