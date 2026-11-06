Суд ужесточил наказание фигурантам дела о ДТП с хоккейной командой на Урале

ДТП произошло 29 января 2024 года в районе Верх-Нейвинска. Автобус с детской хоккейной командой возвращался с соревнований из Челябинска. Во время движения у него лопнуло колесо, после чего автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. В результате погибли водитель и двое пассажиров легковой машины, а также тренер хоккейной команды. Несколько детей получили травмы.