Принудительные работы разделили на троих

Невьянский районный суд (Свердловская область) назначил четыре года принудительных работ виновным по делу о ДТП вблизи поселка Верх-Нейвинский, в которое попала детская команда по хоккею «Кедр». В результате аварии четыре человека скончались, члены команды пострадали. Избежали реального срока водитель автобуса Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Установлено, что обвиняемые ненадлежащим образом провели предрейсовый осмотр автобуса. У автобуса Yutong, где ехали хоккеисты, лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.



Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Сегодня, 21 мая, Невьянский районный суд (Свердловская область) вынес приговор по уголовному делу, связанному с ДТП в январе 2024 года, из-за которого пострадали члены юношеской хоккейной команды «Кедр» и скончались четыре человека, в том числе тренер коллектива. Суд признал водителя автобуса Игоря Миненко виновным в нарушении правил дорожного движения (ч.5 ст.264 УК РФ), владельца автобуса Евгения Лобова – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ), механика Максима Адиева – в выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч.3 ст.266 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, всем им назначено наказание в виде принудительных работ на срок четыре года.

ДТП случилось 29 января 2024 года, когда автобус Yutong с участниками хоккейной команды ехал в поселок Верх-Нейвинский (Свердловская область) из Челябинска с соревнований. Во время движения у автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. В аварии погибли 31-летний водитель и двое пассажиров Citroen, а 67-летний тренер хоккеистов Виталий Плешков скончался в машине скорой помощи. Также пострадали несколько детей.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, скорость автобуса при перевозке детей не должна превышать 60 км/ч, однако на Yutong было зафиксировано значительное превышение.

«В ходе тщательного осмотра технического состояния автобуса установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре примерно 100 км/ч.», — сообщил полковник Горелых.

Фото: Невьянский городской суд

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, гособвинитель предоставил достаточные доказательства виновности всех фигурантов: Евгений Лобов ненадлежащим образом провел предрейсовый осмотр транспорта; Игорь Миненко также не осуществил предрейсовый осмотр и инструктаж, ехал с превышением скорости, не учтя особенности автомобиля. Механик выпустил указанный автобус на маршрут без проведения предрейсового технического осмотра, несмотря на техническую неисправность шин.

«Фактически предприниматель самоустранился от руководства деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок, оставляя за собой лишь контроль по распределению финансовых потоков»,— сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Помимо принудительных работ суд частично удовлетворил гражданские иски в отношении предпринимателя: с Евгения Лобова в пользу родственников погибших взыскано по 2 млн руб., в пользу пострадавших детей — по 1,5 млн руб. Игорь Миненко также лишен водительских прав на срок 2 года 6 месяцев. Максим Адиев — лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, на три года.

В прокуратуре подчеркнули, что изучат приговор до его вступления в законную силу, чтобы определить необходимость его обжалования.

