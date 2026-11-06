Майнеры похитили электричество на 6,5 млн рублей в Некрасовском
Специалисты филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» выявили нелегальную майнинговую ферму в поселке Некрасовское. Объем безучетного потребления электроэнергии составил 657 тыс. кВт·ч, ущерб энергокомпании оценили почти в 6,5 млн руб., сообщили в пресс-службе «Ярэнерго».
Оборудование для майнинга было размещено в хозяйственной постройке на окраине поселка. Прибор учета, через который оно было подключено к сети, было выведено из строя. Во время рейда, который проходил совместно с работниками энергокомпании, сотрудники ОМВД «Некрасовский» изъяли 20 устройств для добычи криптовалюты.
Энергетики составили акты о безучетном потреблении электроэнергии. По обращению филиала возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).