Майнеры похитили электричество на 6,5 млн рублей в Некрасовском

Оборудование для майнинга было размещено в хозяйственной постройке на окраине поселка. Прибор учета, через который оно было подключено к сети, было выведено из строя. Во время рейда, который проходил совместно с работниками энергокомпании, сотрудники ОМВД «Некрасовский» изъяли 20 устройств для добычи криптовалюты.