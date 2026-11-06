В Ярославле бездомную женщину госпитализировали после обращения омбудсмена

В конце октября к нему обратилась местная жительница. По ее словам, ярославцы помогали женщине продуктами и лекарствами, восстановили ей документы и оформили пенсию. Однако устроить ее в социальное учреждение не удавалось: заявительница рассказала об отказах из-за отсутствия регистрации, нехватки мест и необходимости получать дополнительные документы.