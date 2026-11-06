В Ярославле бездомную женщину госпитализировали после обращения омбудсмена
В Ярославле 64-летнюю бездомную женщину, жившую в заброшенном сарае во Фрунзенском районе, госпитализировали после вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина. Об этом сообщил омбудсмен.
В конце октября к нему обратилась местная жительница. По ее словам, ярославцы помогали женщине продуктами и лекарствами, восстановили ей документы и оформили пенсию. Однако устроить ее в социальное учреждение не удавалось: заявительница рассказала об отказах из-за отсутствия регистрации, нехватки мест и необходимости получать дополнительные документы.
Сергей Бабуркин выехал на место. Женщина рассказала, что ранее потеряла дом при пожаре, а затем осталась без жилья и поддержки родственников. Она читает книги и разгадывает кроссворды.
«Человек — существо ко всему привыкающее»,— ответила она цитатой из Достоевского на вопрос о том, как выживает в таких условиях.
После обращения омбудсмена к заместителю председателя областного правительства Ларисе Андреевой женщину посетили сотрудники регионального министерства труда и социальной поддержки. Сейчас она проходит обследование в больнице. После необходимых процедур ее планируют направить для постоянного проживания в социальное учреждение.