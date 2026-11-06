Суд в Ростове вынес приговор жительнице ЛНР по обвинению в призывах к терроризму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Марине Грищенко, обвиняемой в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что 3 апреля 2025 года осужденная, находясь в Брянке Луганской Народной Республики, разместила в социальной сети самостоятельно изготовленную видеозапись с призывами к насильственному захвату власти в России и свержению президента РФ.
Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, Артемовский районный суд Луганска в январе 2024 года была признал женщину виновной в незаконных действиях со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года со штрафом в размере 10 тыс. руб. Кроме того, в августе 2025 года условное осуждение отменено постановлением Брянковского городского суда Луганской Народной Республики. Наказание в виде шести лет лишения свободы назначено к отбыванию в исправительной колонии общего режима (неотбытый срок наказания в виде лишения свободы составляет четыре года девять месяцев и 16 дней).
Южный окружной военный суд по совокупности с решением Артемовского районного суда Луганска назначил Марине Грищенко восемь лет колонии общего режима и штраф в 3 тыс. руб.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.