Власти Дона прогнозируют рост ВРП региона на 1,5% в 2027 году

По оценке региональных властей, в 2025 году ВРП сократился на 3,4%. В июльском прогнозе правительство ожидало дальнейшего снижения на 1,5% в 2026 году, однако в октябрьском документе о предварительных итогах социально-экономического развития оценка улучшилась до минус 0,6%, а объем ВРП определен в 3,37 трлн руб.