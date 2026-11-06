Власти Дона прогнозируют рост ВРП региона на 1,5% в 2027 году
Валовой региональный продукт Ростовской области в 2027 году может увеличиться на 1,5% после сокращения в предыдущие два года. Показатель заложен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, который использовался при подготовке проекта областного бюджета, документы изучили «Ведомости Юг».
По оценке региональных властей, в 2025 году ВРП сократился на 3,4%. В июльском прогнозе правительство ожидало дальнейшего снижения на 1,5% в 2026 году, однако в октябрьском документе о предварительных итогах социально-экономического развития оценка улучшилась до минус 0,6%, а объем ВРП определен в 3,37 трлн руб.
Прогноз предусматривает два сценария. Базовый предполагает сохранение действующего уровня санкционного давления, консервативный — возможное усиление санкций, сохранение жестких условий кредитования и более слабую инвестиционную и потребительскую активность. По консервативному варианту рост ВРП в 2027 году составит 0,3% против 1,5% в базовом; в денежном выражении экономика региона оценивается соответственно в 3,50 и 3,53 трлн руб.
«Основным фактором роста ВРП на среднесрочную перспективу станет внутренний спрос. Меры, принимаемые на федеральном уровне, Правительством Ростовской области, резервы, сформированные в предыдущие годы, способствуют ограничению влияния негативных факторов», — говорится в пояснительной записке к прогнозу.
В 2028 году базовый сценарий предусматривает рост ВРП на 1,9%, в 2029 году — на 2,4%. Консервативный вариант — увеличение на 1% и 1,5% соответственно.