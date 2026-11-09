Госдолг Башкирии увеличился на 8 млрд рублей
Рост обязательств связан с размещением облигаций
К 1 ноября объем государственного долга Башкирии достиг 71,18 млрд руб. Об этом говорится в ежемесячном отчете министерства финансов Башкирии.
За месяц сумма увеличилась примерно на 8,18 млрд руб. Рост обязательств связан с размещением облигаций на 10 млрд руб.: теперь задолженность по ценным бумагам составляет 27,88 млрд руб. На 380 млн руб. — до 8,89 млрд руб. — увеличились государственные гарантии.
В то же время на 2,2 млрд руб. — до 34,41 млрд руб. — сократился долг по бюджетным кредитам.