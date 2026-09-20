Триумфальная арка Трампа в Вашингтоне станет арсеналом

Президент США Дональд Трамп объявил об изменении планов строительства 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне. Как написал господин Трамп в соцсети Truth Social, «по просьбе ВС США и из соображений национальной безопасности» он согласился преобразовать эту «величественную» арку в «высококлассный военный комплекс».

По словам президента Трампа, новые планы предусматривают возможность размещения в этом комплексе большого количества военных беспилотников, оборудования позиций для снайперов на крыше и прилегающей площади, а также хранения больших запасов боеприпасов. Господин Трамп также добавил, что подобных сооружений не будет нигде в мире. При этом он не сообщил о сроках строительства и других подробностях относительно арсенала.

О планах строительства триумфальной арки Дональд Трамп объявил в феврале 2026 года. В мае проект сооружения был одобрен с некоторыми изменениями. Высота сооружения составит 76 м (около 250 футов, что символизирует 250-летие независимости США). Арка будет находиться в середине автомобильной развязки, соединяющей Арлингтонское национальное кладбище и мемориал Линкольну на другом берегу реки Потомак. Строительство, как ожидается, начнется уже в сентябре или в ноябре и продлится два-три года. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые указали на то, что гигантское сооружение не только закроет вид на несколько достопримечательностей, но и станет помехой для аэропорта имени Рейгана.

Алена Миклашевская