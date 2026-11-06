Опровергнуть мало: как дипфейки бьют по репутации и почему интернет их не забывает

Государства тем временем ужесточают правила. В Индии платформы уже обязаны маркировать дипфейки как созданные ИИ и удалять их в течение трёх часов после требования властей или суда, а правительство готовит отдельный закон с наказаниями за подделки. Однако закон работает постфактум: пока идёт разбирательство, фейк успевает разойтись по сети. Поэтому управлять цифровым следом компаниям и их руководителям приходится самостоятельно.