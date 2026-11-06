Опровергнуть мало: как дипфейки бьют по репутации и почему интернет их не забывает
В начале ноября полиция Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана. На его странице в X появилось видео, где глава МИД России Сергей Лавров якобы критикует Индию за внутреннюю политику и закупки нефти. МИД Индии и посольство России назвали ролик подделкой. Пост удалили, но видео успело разойтись по соцсетям.
Эксперты считают, что одного опровержения в таких случаях недостаточно.
Профессор Президентской академии, председатель совета директоров Группы ЦУР Антон Назаров отмечает:
«Дипфейк способен за несколько часов связать имя руководителя с высказыванием, которого он никогда не делал. Даже после опровержения подделка может сохраняться в перепечатках, поисковой выдаче и ответах нейросетей. Поэтому защита первого лица требует системной работы: обнаружить фейк, зафиксировать доказательства, оперативно опубликовать проверяемое опровержение и добиваться исправления ложной информации на площадках».
С ним согласен специалист по управлению репутацией в сети, приглашённый преподаватель МГИМО Юрий Анциферов:
«Удаление фейка и опровержение не означают, что кризис завершён. Недостоверная информация продолжает жить в поисковой выдаче и перепечатках. Чтобы „зачистить“ эти хвосты, применяется технология SERM: она помогает сделать так, чтобы пользователь прежде всего находил достоверные сведения, а не первоначальный фейк. Иначе опровержение забудется, а информационный след останется на годы».
Государства тем временем ужесточают правила. В Индии платформы уже обязаны маркировать дипфейки как созданные ИИ и удалять их в течение трёх часов после требования властей или суда, а правительство готовит отдельный закон с наказаниями за подделки. Однако закон работает постфактум: пока идёт разбирательство, фейк успевает разойтись по сети. Поэтому управлять цифровым следом компаниям и их руководителям приходится самостоятельно.