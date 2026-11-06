В Дагестане оштрафовали женщину за фиктивную регистрацию ради повышенных пособий
Унцукульский районный суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.
Как установил суд, фигурант, фактически проживавшая в регионе, оформила фиктивную регистрацию по месту жительства в Ямало-Ненецком автономном округе. Через портал «Госуслуги» она представила в Социальный фонд России заведомо ложные сведения о месте жительства, после чего ей назначили пособия по ставке ЯНАО, значительно превышающей дагестанскую. В 2024 году на счет осужденной поступило 1 013 136 руб., тогда как законные выплаты по месту фактического проживания составили бы 659 760 руб. Ущерб в размере разницы — 353 376 руб. — признан крупным.
В судебном заседании подсудимая признала вину в хищении разницы между выплатами двух регионов, раскаялась и добровольно вернула 353 тыс. руб. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие у нее четверых несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба и отсутствие судимости, — назначив наказание в виде штрафа 120 тыс. руб. Гражданский иск прокурора удовлетворен частично: с осужденной в пользу Социального фонда взыскана оставшаяся невозмещенная сумма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.