Структура «Самолета» намерена застроить Старое Сипайлово

В проектах компания собирается обосновать многоэтажную жилую застройку с жилым фондом около 125 тыс. кв. м. Также необходимо предусмотреть размещение автомобильных стоянок на 1,7 тыс. машино-мест, детского сада на 250 мест и школы на 1,5 тыс. учеников. На разработку документов отводится полтора года.