Структура «Самолета» намерена застроить Старое Сипайлово
Компания получила разрешение на подготовку проектной документации
Мэрия Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик «Проект-С-61» (принадлежит группе компаний «Самолет») разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Новоженова, Маршала Жукова, Ватутина, Сипайловской и Самаркандской.
Сейчас территория площадью 64,8 га севернее озера Кашкадан застроена частными домами, производственными и офисными зданиями и складами.
В проектах компания собирается обосновать многоэтажную жилую застройку с жилым фондом около 125 тыс. кв. м. Также необходимо предусмотреть размещение автомобильных стоянок на 1,7 тыс. машино-мест, детского сада на 250 мест и школы на 1,5 тыс. учеников. На разработку документов отводится полтора года.
Структурам «Самолета» не впервой «заходить» с планами на застройку Старого Сипайлово. Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2024 года тот же СЗ «Проект-С-61» получил разрешение на подготовку проектов планировки и межевания той же территории. Об отзыве разрешения не сообщалось.
ООО «Специализированный застройщик «Проект-С-61», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2023 года. Учредителем является ООО «Самолет-регионы». В 2025 году не было сведений о выручке компании, убыток составил 1,5 млн руб.