«Дочке» ГК «Самолет» разрешили подготовить под застройку территорию в Уфе

ООО «Специализированный застройщик "Проект-С-61"» подготовит проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Новоженова, а также Ватутина, Самаркандской и Сипайловской улицами. Соответствующее постановление главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Территория площадью 64,8 га расположена севернее озера Кашкадан, застроена частными домами, производственными и офисными зданиями, складами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее городские власти разрешили другой дочерней компании «Самолета» — ООО «СЗ "Проект-С-62"» — проектировать территорию в микрорайоне Молодежный.

ООО «СЗ "Проект-С-61"» зарегистрировано в 2023 году в Уфе, входит в федеральную девелоперскую группу «Самолет» из Красногорска. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Сведения о финансовых показателях компании отсутствуют.

Идэль Гумеров