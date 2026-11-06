Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением пансионата в Самарской области
Руководитель регионального следствия доложит о расследовании по этому поводу
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника отчитаться о результатах проверки, начатой в связи с планами чиновников закрыть пансионат для пожилых людей и инвалидов в селе Максимовка Богатовского района. Об этом в пятницу сообщил информационный центр ведомства.
Проверку инициировали после видеообращения, опубликованного в комментариях под постом в аккаунте приемной главы СКР в соцсетях. Авторы записи утверждают, что в ноябре 2026 года чиновники намерены прекратить работу пансионата, а проживающих в нем граждан распределить по организациям в других населенных пунктах.
Официальной причиной расселения называется аварийное состояние здания, которое является объектом культурного наследия. Но сами работники считают, что строение пригодно для эксплуатации.
Контролирующие органы ранее действительно указывали на необходимость ремонта, но, по словам авторов обращения, никаких мер для этого не предпринималось.
Кроме того, сотрудники пансионата жалуются на снижение зарплаты и предложения перейти на должности, не связанные с их профилем. Попытки добиться реакции через различные инстанции, по их словам, ни к чему не привели.