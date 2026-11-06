В Елабуге предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 26 млн рублей
В Елабуге направили в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 26 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, она предлагала гражданам вложить деньги в совместные закупки товаров за рубежом, чтобы в дальнейшем перепродать их на интернет-площадках с наценкой. В результате, по данным следствия, пострадали 18 человек. Ущерб им еще не возмещен.
Предпринимательнице предъявили обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).