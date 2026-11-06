В Елабуге предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 26 млн рублей

По версии следствия, она предлагала гражданам вложить деньги в совместные закупки товаров за рубежом, чтобы в дальнейшем перепродать их на интернет-площадках с наценкой. В результате, по данным следствия, пострадали 18 человек. Ущерб им еще не возмещен.