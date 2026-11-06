Седьмой круг Сильникова

По ее словам, наиболее ликвидный вариант для здания — гостиница. Однако при интеграции современных инженерных систем в старое здание окупаемость может растянуться на 7–9 лет, а 156 млн руб. на работы может не хватить. «Потребуется или богатый инвестор с уверенной стратегией, или терпеливый, который будет ждать снижения цены. Пока выглядит так, что власти хотят продать неликвидный объект за высокий ценник»,— отмечает спикер.