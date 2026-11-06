В Татарстане 55% вакансий для рабочего персонала доступны кандидатам без опыта
В Татарстане 55% вакансий в сегменте рабочего и массового персонала не требуют от соискателей опыта работы. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
Наиболее высокая доля вакансий без требований к стажу зафиксирована среди дворников (93%), упаковщиков и комплектовщиков (92%), грузчиков (92%), а также продавцов-консультантов и кассиров (90%).
В то же время в квалифицированных рабочих и инженерных специальностях работодатели преимущественно ищут сотрудников с опытом от одного до трех лет. Среди них — электромонтажники (85% вакансий), сварщики (83%), монтажники (82%) и машинисты (78%).
По словам руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марины Дороховой, в торговле и массовом сегменте компании чаще готовы нанимать новичков и обучать их, тогда как в промышленности и строительстве приоритет отдается специалистам с опытом из-за требований к квалификации и безопасности труда.