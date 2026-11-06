В Татарстане 55% вакансий для рабочего персонала доступны кандидатам без опыта

По словам руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марины Дороховой, в торговле и массовом сегменте компании чаще готовы нанимать новичков и обучать их, тогда как в промышленности и строительстве приоритет отдается специалистам с опытом из-за требований к квалификации и безопасности труда.