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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

Более 30 тыс. жителей Тюменского округа остались без света из-за непогоды

В Тюменском муниципальном округе из-за сильного ветра, дождя и грозы произошло частичное отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах. Без света остались 30,5 тыс. человек, в том числе 7,6 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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Отключения затронули 6,7 тыс. жилых домов. По предварительным данным, причиной стал перехлест проводов из-за сильного ветра.
Отмечается, что социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет. На месте работают 16 аварийных бригад — 38 человек и 15 единиц техники.
В соседней Свердловской области из-за сильного ветра без света остались 12 населенных пунктов. В Сухом Логу ветер частично сорвал кровлю техникума, а в поселке Пышма повредил около 1 тыс. кв. м крыши школы.
Полина Бабинцева