Более 30 тыс. жителей Тюменского округа остались без света из-за непогоды
В Тюменском муниципальном округе из-за сильного ветра, дождя и грозы произошло частичное отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах. Без света остались 30,5 тыс. человек, в том числе 7,6 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Отключения затронули 6,7 тыс. жилых домов. По предварительным данным, причиной стал перехлест проводов из-за сильного ветра.
Отмечается, что социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет. На месте работают 16 аварийных бригад — 38 человек и 15 единиц техники.