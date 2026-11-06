Более 30 тыс. жителей Тюменского округа остались без света из-за непогоды

В Тюменском муниципальном округе из-за сильного ветра, дождя и грозы произошло частичное отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах. Без света остались 30,5 тыс. человек, в том числе 7,6 тыс. детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.