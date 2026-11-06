Инспектора Росприроднадзора в Ижевске обвинили в получении крупной взятки
Он обещал выдать справку об отсутствии экологических нарушений
Следственный комитет предъявил обвинение 37-летнему государственному инспектору Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. По версии следствия, он получил 200 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за выдачу справки об отсутствии нарушений природоохранного законодательства.
Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, деньги инспектор получил 5 ноября в своем служебном кабинете. Его действия выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
Во время допроса обвиняемый признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. По месту жительства и работы мужчины провели обыски, также следователи допросили участников дела.
Уголовное дело возбуждено о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.