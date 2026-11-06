Последствия ураганного ветра в Челябинской области устраняют 76 человек
В ликвидации последствий шквалистого ветра и дождя в Челябинской области задействованы 76 специалистов и 32 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».
Энергетики постоянно взаимодействуют с местными властями и профильными структурами. В западной и центральной частях региона зафиксированы локальные отключения ресурса. Основными причинами стали падение деревьев и веток на провода, повреждения ЛЭП и обрывы проводов. По возможности специалисты переводят дома на резервные схемы.