Губернатор Волгоградской области анонсировал запрет вейпов на территории региона

«Сейчас идет большая и серьезная дискуссия, как общество должно отреагировать на вопросы, связанные с распространением вейпов, какие должны приниматься меры. Для меня важна ваша позиция. Вы, с одной стороны, — молодые люди, а с другой — являетесь теми, кто защищает и дальше будет защищать здоровье людей», — сказал Андрей Бочаров, на встрече со студентами-медиками.