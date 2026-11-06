Губернатор Волгоградской области анонсировал запрет вейпов на территории региона
Власти готовят законопроект
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам встречи со студентами медицинского колледжа анонсировал ограничение на распространения электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Окончательное решение, по словам главы региона, будет принято на следующей неделе после формирования соответствующей законодательной инициативы, отмечает пресс-служба.
«Сейчас идет большая и серьезная дискуссия, как общество должно отреагировать на вопросы, связанные с распространением вейпов, какие должны приниматься меры. Для меня важна ваша позиция. Вы, с одной стороны, — молодые люди, а с другой — являетесь теми, кто защищает и дальше будет защищать здоровье людей», — сказал Андрей Бочаров, на встрече со студентами-медиками.
Дополнительным аргументом в называется структура онкозаболеваемости: рак трахеи, бронхов и легких занимает в области четвертое место по заболеваемости и первое — по смертности среди онкопатологий. По данным опроса SuperJob, полный запрет продажи вейпов поддерживают 69% жителей Волгоградской области.
Введение ограничений становится возможным после вступления в силу с 1 октября 2026 года положений федерального закона, наделяющего регионы правом самостоятельно регулировать оборот никотинсодержащей продукции. Волгоградская область следует за Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и рядом других областей, уже подготовивших аналогичные законопроекты.