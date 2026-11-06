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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга-Урал

Аграрии Чувашии получат 81 млн рублей дополнительной господдержки

Правительство Чувашии направит 81 млн руб. на дополнительную поддержку производителей зерна и овощей. Об этом сообщил пресс-центр Минсельхоза региона.
Аграрии Чувашии получат 81 млн рублей дополнительной господдержки

Аграрии Чувашии получат 81 млн рублей дополнительной господдержки

Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общей суммы 72 млн руб. направят на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Субсидии получат 149 хозяйств. Еще 9 млн руб. предусмотрено для шести сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием овощей открытого грунта. С учетом дополнительного финансирования общий объем господдержки по этим двум направлениям в этом году составит 164,7 млн руб.
По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева, средства позволят аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции. В этом году на поддержку растениеводства по 27 направлениям в республике предусмотрено более 1,1 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.
Анна Кайдалова