Аграрии Чувашии получат 81 млн рублей дополнительной господдержки

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева, средства позволят аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции. В этом году на поддержку растениеводства по 27 направлениям в республике предусмотрено более 1,1 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.