Аграрии Чувашии получат 81 млн рублей дополнительной господдержки
Правительство Чувашии направит 81 млн руб. на дополнительную поддержку производителей зерна и овощей. Об этом сообщил пресс-центр Минсельхоза региона.
Из общей суммы 72 млн руб. направят на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Субсидии получат 149 хозяйств. Еще 9 млн руб. предусмотрено для шести сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием овощей открытого грунта. С учетом дополнительного финансирования общий объем господдержки по этим двум направлениям в этом году составит 164,7 млн руб.
По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева, средства позволят аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции. В этом году на поддержку растениеводства по 27 направлениям в республике предусмотрено более 1,1 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.