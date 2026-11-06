В Ростовской области компании смещают фокус на оптимизацию и устойчивость

По словам эксперта, среди актуальных запросов бизнеса также импортозамещение и работа с электронными транспортными накладными. При этом компании сохраняют стратегические ориентиры, но все чаще делают ставку на стабильность и устойчивость в условиях конкурентной борьбы и изменения рыночных условий.