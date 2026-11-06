В Ростовской области компании смещают фокус на оптимизацию и устойчивость
Основными трендами консалтинга в Ростовской области в 2025–2026 годах стали оптимизация бизнес-процессов и повышение эффективности компаний. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
По словам эксперта, среди актуальных запросов бизнеса также импортозамещение и работа с электронными транспортными накладными. При этом компании сохраняют стратегические ориентиры, но все чаще делают ставку на стабильность и устойчивость в условиях конкурентной борьбы и изменения рыночных условий.
Еще одним заметным направлением стало переобучение сотрудников. Вместо сокращения персонала компании предпочитают перераспределять работников внутри организации и осваивать новые направления их занятости.
«Сотрудник — наш актив. Мы его передвигаем, а не сокращаем. Это действующая, хорошая HR-стратегия», — отметила госпожа Богданова.