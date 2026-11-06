Шестнадцатилетней жительнице Саратовской области инкриминировали теракт

Следственные органы СК России по Саратовской области предъявили обвинение 16-летней местной жительнице в совершении террористического акта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, фигурантка действовала по указанию куратора, с которым вела переписку в мессенджере Telegram, и подожгла служебный автомобиль полиции у здания органов внутренних дел в Энгельсе.