Шестнадцатилетней жительнице Саратовской области инкриминировали теракт
Ее задержали после поджога служебного автомобиля полиции у здания ОВД в Энгельсе
Следственные органы СК России по Саратовской области предъявили обвинение 16-летней местной жительнице в совершении террористического акта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, фигурантка действовала по указанию куратора, с которым вела переписку в мессенджере Telegram, и подожгла служебный автомобиль полиции у здания органов внутренних дел в Энгельсе.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, инцидент произошел 4 ноября. Обвиняемая, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершила поджог полицейской машины. Сотрудники полиции задержали девушку на месте совершения преступления.
По данным следствия, несовершеннолетняя дала признательные показания. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ России по Саратовской области.