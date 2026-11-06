В Самарской области пройдут общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с отходами

В Самарской области 10 ноября стартуют общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО. Документ определит логистику и инфраструктуру обращения с отходами в регионе по обновленным требованиям Правительства России, сообщает минприроды Самарской области. Действие старой схемы завершится в 2028 году.