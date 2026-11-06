В Самарской области пройдут общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с отходами
В Самарской области 10 ноября стартуют общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО. Документ определит логистику и инфраструктуру обращения с отходами в регионе по обновленным требованиям Правительства России, сообщает минприроды Самарской области. Действие старой схемы завершится в 2028 году.
Как отмечают в министерстве, в новом документе актуализировали источники образования отходов и данные по контейнерным площадкам, выстроили логистику транспортных потоков, обновили характеристики действующих объектов — их остаточную вместимость и сроки вывода из эксплуатации.
По информации ведомства, в новую схему также заложили перспективные объекты (многофункциональные комплексы и объекты переработки), с помощью которых к 2030 году планируют сократить вдвое объем захоронения ТКО.
Документ опубликуют на сайте минприроды. Обсуждения продлятся 20 рабочих дней.