Непогода в Оренбуржье привела к перебоям с электроснабжением

В частности, неблагоприятная погода привела к захлестыванию и обрывам проводов, а также повреждению изоляции. Последствия непогоды устраняют сотрудники филиала «Россети Волга» — «Оренбургэнерго». В работах задействованы 16 бригад из 37 специалистов и 16 единиц техники.