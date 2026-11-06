Непогода в Оренбуржье привела к перебоям с электроснабжением
Атмосферный фронт пришел в регион из Самарской области
В ряде районов Оренбургской области из-за непогоды зафиксированы локальные перебои с электроснабжением. Причиной этого стали сильный ветер и атмосферный фронт, который пришел из Самарской области, сообщает региональное правительство.
В частности, неблагоприятная погода привела к захлестыванию и обрывам проводов, а также повреждению изоляции. Последствия непогоды устраняют сотрудники филиала «Россети Волга» — «Оренбургэнерго». В работах задействованы 16 бригад из 37 специалистов и 16 единиц техники.