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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

Непогода в Оренбуржье привела к перебоям с электроснабжением

Атмосферный фронт пришел в регион из Самарской области
В ряде районов Оренбургской области из-за непогоды зафиксированы локальные перебои с электроснабжением. Причиной этого стали сильный ветер и атмосферный фронт, который пришел из Самарской области, сообщает региональное правительство.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, неблагоприятная погода привела к захлестыванию и обрывам проводов, а также повреждению изоляции. Последствия непогоды устраняют сотрудники филиала «Россети Волга» — «Оренбургэнерго». В работах задействованы 16 бригад из 37 специалистов и 16 единиц техники.
Яна Вежлева