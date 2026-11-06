Краснодар вошел в топ-5 городов по спросу на посуточную аренду квартир в ноябре
Краснодар вошел в рейтинг городов по спросу на посуточную аренду квартир в ноябре этого года. Средняя стоимость аренды квартиры в краевой столице составляет 3,6 тыс. руб. за ночь. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Путешествий».
Квартиру в Краснодаре в ноябре 2026 года в среднем бронируют на три дня для трех человек. Подходящие варианты ищут примерно за 29 дней до поездки.
Наиболее популярными направлениями для аренды квартир остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань, а для загородного отдыха — Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край.
На данный момент средняя стоимость посуточной аренды загородного дома составляет 14,7 тыс. руб. в сутки. Дача обойдется в 9,3 тыс. руб., таунхаусы и базы отдыха — в 9,7 тыс. руб. Загородные дома на ноябрь в среднем бронируют на две ночи для компании из семи человек. Варианты ищут за 33 дня до поездки.
Самыми популярными городами в стране для отдыха в ноябре, помимо столиц и Казани, стали Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Тюмень. По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владислава Сакина, динамика бронирований сейчас показывает, что география путешествий по России становится разнообразнее. Заметный рост показывают малые города.