Краснодар вошел в топ-5 городов по спросу на посуточную аренду квартир в ноябре

На данный момент средняя стоимость посуточной аренды загородного дома составляет 14,7 тыс. руб. в сутки. Дача обойдется в 9,3 тыс. руб., таунхаусы и базы отдыха — в 9,7 тыс. руб. Загородные дома на ноябрь в среднем бронируют на две ночи для компании из семи человек. Варианты ищут за 33 дня до поездки.