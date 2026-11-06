Главу районного отдела СКР в Екатеринбурге оставили под стражей
Свердловский областной суд отказался смягчить меру пресечения руководителю следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Денису Кельбиханову. Он останется под стражей до 22 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Дениса Кельбиханова под стражу. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Защита обжаловала это решение. Адвокат просил заменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.
Однако Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и выслушав стороны, не нашел оснований для смягчения меры пресечения.
Ранее сообщалось, что вместе с Денисом Кельбихановым был задержан следователь четвертого отдела по особо важным делам Владлен Кузьменко.