Главу районного отдела СКР в Екатеринбурге оставили под стражей

Свердловский областной суд отказался смягчить меру пресечения руководителю следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Денису Кельбиханову. Он останется под стражей до 22 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.