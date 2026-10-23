В Екатеринбурге задержали двух сотрудников СКР по подозрению в коррупции

В Екатеринбурге задержали следователя четвертого отдела по особо важным делам Владлена Кузьменко. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник. По данным СМИ, также задержан руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга, полковник юстиции Денис Кельбиханов. По предварительным данным, их задержали по подозрению в коррупции.