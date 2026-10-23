Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге задержали двух сотрудников СКР по подозрению в коррупции

В Екатеринбурге задержали следователя четвертого отдела по особо важным делам Владлена Кузьменко. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник. По данным СМИ, также задержан руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга, полковник юстиции Денис Кельбиханов. По предварительным данным, их задержали по подозрению в коррупции.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Официальных комментариев от представителей силовых структур на момент публикации не поступало.
Артем Путилов, Полина Бабинцева