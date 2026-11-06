Омск будет новогодней столицей России при встрече 2028 года

К Омску этот статус перейдет от нынешней новогодней столицы — Волгоды. Напомним, что в 2023 году титул носил другой сибирский город — Новосибирск. В январе этого года Омск также официально вступил в роль «Культурной столицы России — 2026» после победы в федеральном конкурсе.