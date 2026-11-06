Омск будет новогодней столицей России при встрече 2028 года
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Омск получил статус «Новогодняя столица России» 2027—2028 годов по итогам рассмотрения заявок, поданных на конкурс регионами РФ. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
К Омску этот статус перейдет от нынешней новогодней столицы — Волгоды. Напомним, что в 2023 году титул носил другой сибирский город — Новосибирск. В январе этого года Омск также официально вступил в роль «Культурной столицы России — 2026» после победы в федеральном конкурсе.
В 2025-м город был выбран молодежной столицей страны.