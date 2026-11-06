Подрядчика сквера 950-летия Ярославля обязали предоставить гарантию

Суд удовлетворил иск полностью. Подрядчик должен предоставить гарантийный паспорт и обеспечение в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу. По условиям контракта обеспечение допускается оформить независимой гарантией либо внести деньги на счет заказчика. Кроме того, с компании взыскали 5 тыс. руб. штрафа и 60 тыс. руб. расходов по госпошлине. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.