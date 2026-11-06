Подрядчика сквера 950-летия Ярославля обязали предоставить гарантию
Арбитражный суд Ярославской области обязал ООО «Альфа Про» из Москвы предоставить обеспечение гарантийных обязательств и гарантийный паспорт по контракту на благоустройство сквера 950-летия Ярославля. Это следует из решения суда по иску МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».
Контракт на разработку проектной документации и благоустройство сквера стороны заключили в марте 2024 года. С учетом дополнительного соглашения его стоимость составила 21,7 млн руб. Заказчик принял и оплатил работы на 1,98 млн руб., однако 21 ноября 2024 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за невыполнения подрядчиком обязательств.
Проверка контрольно-ревизионного управления мэрии в 2025 году выявила отсутствие гарантийного паспорта на оплаченные работы и обеспечения гарантийных обязательств. Направленные компании требования предоставить документы и обеспечение, а также уплатить штраф остались неисполненными.
Суд удовлетворил иск полностью. Подрядчик должен предоставить гарантийный паспорт и обеспечение в течение десяти рабочих дней после вступления решения в законную силу. По условиям контракта обеспечение допускается оформить независимой гарантией либо внести деньги на счет заказчика. Кроме того, с компании взыскали 5 тыс. руб. штрафа и 60 тыс. руб. расходов по госпошлине. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» 7908191, после расторжения контракта с «Альфа Про» завершение благоустройства поручили «Горзеленхозстрою», который привлек других подрядчиков. О завершении работ власти сообщили в ноябре 2025 года.