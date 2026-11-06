— Дорогой Араз Искендерович, Араз, дорогой друг, поздравляю с «совершеннолетием»! Всегда помни, что Володя Винокур старше, Лев Валерьянович Лещенко — еще старше, но мы работаем и желаем тебе того же, а еще долгих-долгих лет жизни, чтобы радовать семью, своих близких и, конечно, друзей. Мы тебя любим, кланяемся всей семьей. Араз Агаларов — УРА!