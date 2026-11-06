Дни рождения
8 ноября исполняется 71 год президенту холдинга Crocus Group Аразу Агаларову
Его поздравляет народный артист РСФСР Владимир Винокур:
— Дорогой Араз Искендерович, Араз, дорогой друг, поздравляю с «совершеннолетием»! Всегда помни, что Володя Винокур старше, Лев Валерьянович Лещенко — еще старше, но мы работаем и желаем тебе того же, а еще долгих-долгих лет жизни, чтобы радовать семью, своих близких и, конечно, друзей. Мы тебя любим, кланяемся всей семьей. Араз Агаларов — УРА!
8 ноября исполняется 56 лет председателю совета директоров УК «Эльга» Альберту Авдоляну
Его поздравляет глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:
— Уважаемый Альберт Аликович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваше стратегическое видение и смелые идеи находят воплощение в масштабных проектах, важных для Якутии. Благодаря Вашей деятельности развивается угольная отрасль республики, создаются рабочие места и инфраструктура. Ярким примером Вашего меценатства стал образовательный комплекс «Точка будущего», открывший новые возможности для юных якутян. Это пример того, как масштабные бизнес-проекты могут сочетаться с искренней заботой о людях. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации новых замыслов!
Газета «Коммерсантъ» №206от 07.11.2026, стр. 3