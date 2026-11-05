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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Урал

МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и ветре 6 ноября

Сильный снег, ветер и гололед ожидаются местами в Свердловской области 6 ноября. Об этом предупредило региональное управление МЧС.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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«Очень сильный снег, гололедные явления, порывы ветра до 27 м/с»,— говорится в сообщении ведомства.
Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть особенно внимательными на дорогах.
Ранее сообщалось, что к 7–8 ноября в Свердловской области похолодает. Средняя суточная температура установится на уровне -1...-3.
Полина Бабинцева